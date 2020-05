Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist katastrophal. Geahnt hatten es viele. Doch das historische Tief im ifo-Geschäftsklimaindex (ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland) liefert die Realität jetzt noch mal in ihrer ganzen Härte (Stand: April 2020). Gleichzeitig zeigt sich der deutsche Aktienmarkt quicklebendig. Seit dem Krisentief Ende März hatte der DAX genug Kraft, um eine Aufholjagd von über 30 % auf die Beine zu stellen (Stand: 11.05.2020). Wie kann das sein? ...

