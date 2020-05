Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD verliert in den Umfragen weiter an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kommen CDU und CSU auf unverändert 37,5 Prozent, während die SPD einen Punkt auf 16 Prozent verliert, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Für die SPD sei dies der tiefste Wert seit einem Vierteljahr im Meinungstrend. Bündnis90/Die Grünen verlieren einen halben Punkt auf 16,5 Prozent, die FDP legt einen halben Punkt auf 6,5 Prozent zu. AfD mit 11 Prozent und Linke mit 7,5 Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche.

Die große Koalition aus Union und SPD kommt laut der Erhebung, für die vom 8. bis zum 11. Mai insgesamt 2.061 Personen befragt wurden, zusammen auf 51,5 Prozent. Schwarz-Grün erreicht 54 Prozent. "Die SPD profitiert nicht von der Zufriedenheit mit der Bundesregierung", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Sie bleibt nicht nur mehr als 23 Prozentpunkte hinter der Union zurück, sondern auch mehr als zwei hinter den Grünen."

