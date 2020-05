NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 18,50 Euro belassen. Die Aktie des Chipherstellers habe sich im bisherigen Jahresvergleich um etwa 20 Prozent besser geschlagen als der Stoxx Europe 600, begründete Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen Schritt. Zugleich sei die kurzfristige Sicht in die für Infineon wichtigen Endmärkte Auto und Industrie weiterhin gering./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

