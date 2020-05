Formel-1-Pilot Sebastian Vettel wird den Rennstall Ferrari zum Saisonende verlassen. Man habe sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages einigen können, teilte Ferrari am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



Dies sei eine Entscheidung, die man gemeinsam getroffen habe und die beide Parteien für "das Beste" hielten, sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Abgesehen von der Überzeugung, "dass es an der Zeit war, getrennte Wege zu gehen", habe es keinen spezifischen Grund für die Entscheidung gegeben, fügte er hinzu. Vettel fährt seit 2015 für den italienischen Rennstall. Viele Erfolge konnte er dort bisher nicht feiern.



Zuvor hatte er mit Red Bull von 2010 bis 2013 vier mal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen. Die diesjährige Formel-1-Saison ist wegen der Coronakrise noch nicht gestartet.

