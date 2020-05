flatex Morning-news EUR/USD (12.05.2020)

Die europäische Gemeinschaftswährung könnte rund um die Öffnungen führender Volkswirtschaften in Europa und auch der Wiedereröffnung der US-Wirtschaft von einer "Risk-Off"-Bewegung profitieren, die Mittelabflüsse aus dem US-Dollar-Raum in den Euroraum und in eine Reihe von EM-Währungen bewirken könnte. Schafft es EUR/USD per Wochenschluss über die Marke von 1,0965, so wären auch Anschlusskäufe zum alten Zwischenhoch bis 1,1147 denkbar. Im Falle einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und den USA in Sachen Handelsdeal Teil 1 und einem möglichem neu anlaufenden Handelskonflikt, wäre der Greenback hingegen wieder als sicherer Hafen zu suchen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. Mai 2020 bei 1,0766 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 08. Mai 2020 bei 1,0876, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 1,0834/1,0850 und 1,0876, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,0902/1,0918/1,0944 und 1,0959 zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,0792 und 1,0767, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0740/1,0725/1,0699 und 1,0683 in Betracht.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

