flatex Morning-news Öl (Brent) (12.05.2020)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Juli-Kontrakt konnte die jüngste Aufwärtsbewegung zum Wochenbeginn an der Terminbörse ICE nicht aufrechterhalten. Die Öl-Bullen legten eine Verschnaufpause ein. Betrachtet man sich auf Basis der Daten zum Wochenschluss vom 08. Mai 2020 die Langzeitstatistik, so wird man registrieren, dass der Ölpreis auf Sicht der letzten 52 Wochen über 51 Prozent an Wert verloren hat. Zwar könnten in diesem Marktumfeld rund um die Corona-Krise und immens voller Rohöllager immer noch Rückschläge drohen, doch der Sog gen Süden dürfte doch einigermaßen begrenzt sein.

Zur Charttechnik: Um die übergeordneten Kursziele auf der Ober- und Unterseite näher herausarbeiten zu können, wäre auf den Kursverlauf vom Jahresbeginn vom Jahreshoch vom 08. Januar 2020 bei 68,66 US-Dollar bis zum Jahrestief des 22. April 2020 bei 19,99 US-Dollar abzustellen. Die Widerstände kämen bei 38,58/44,33 und 50,07 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 19,99/12,90 und 8,50 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

Long: DE000MC7UT93 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul20

Short: DE000MC3RZ94 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jul20

