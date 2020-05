MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Steigende Schulden und sinkendes Eigenkapital im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2019/20 steigerten die Bedeutung des Verkaufs des Aufzugs-Geschäfts, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Dienstag. Im dritten Quartal könne bei dem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) des Stahl- und Industriekonzerns ein Verlust von bis zu einer Milliarde Euro zu Buche schlagen./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

