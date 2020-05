Das Long-Setup bei SAP aus der letzten technischen Besprechung mit dem Faktor Zertifikat Long auf SAP WKN VE9JRT ist weiter intakt, die Unterstützung bei rund 105,00 Euro hat zuletzt auch gehalten. Doch zum ersehnten Kaufsignal ist es streng genommen noch nicht gekommen, es muss auf die entsprechende Signallage noch gewartet werden. Daher müssen sich Anleger noch etwas gedulden und verlieren nichts in dieser Phase - an der Long-Idee wird daher weiter festgehalten. SAP (Tageschart in Euro) Tendenz: ...

