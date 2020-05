FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von ProSiebenSat.1 sind am Dienstagmorgen um gut 17 Prozent auf 11,43 Euro nach oben geschossen. Knapp unter der 200-Tage-Linie ebbte die Nachfrage dann aber ab und es blieb zuletzt noch ein Kursgewinn von 10 Prozent übrig. Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) baut seine Investments in der deutschen Medienbranche aus und hat sich laut dem TV-Konzern 5,21 Prozent der Anteile gesichert. Von 2006 bis 2014 war der Finanzinvestor dort schon einmal aktiv.



Nun seien bei Pro7 mit Mediaset , dem tschechischen Investor Daniel Kretinsky und KKR drei Größen im Boot, was mittelfristig für viele Spekulationen und entsprechende Fantasie sorgen werde, sagte ein Marktteilnehmer./ag/fba

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken