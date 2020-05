Die Aufmerksamkeit des GBP/USD liegt wieder auf dem 21. April Tief von 1,2247, wie Karen Jones von der Commerzbank feststellt. Wichtige Zitate "Der Markt ist derzeit seitlich in einer Range, die durch die 1,2247 und den 200-Tage-MA von 1,2655 begrenzt wird." "Ein Scheitern an der 1,2247 würde das Apriltief von 1,2163 in den Vordergrund rücken. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...