Leipzig (ots) - Was wurde aus den "Freunden", wie tickt die Generation Putin und welche Blüten trieb die Hippiekultur in der sozialistischen Sowjetunion? Am 17. Mai zeigt das MDR-Fernsehen ab 22.00 Uhr gleich drei Sendungen und Dokumentationen über Russland vor und nach der Wende. Den Auftakt macht eine neue Folge der Geschichtsreihe "MDR Zeitreise" mit dem Titel "Was wurde aus den 'Freunden'? Russland und wir damals und heute"."Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen". Fast Jeder in der DDR kannte diesen Spruch. Doch die gelebte Wirklichkeit sah anders, wie die "MDR-Zeitreise" in ihrer neuen Folge erzählt. Denn so innig, wie es die offizielle Ideologie wollte, war die Freundschaft mit dem Großen Bruder nur in den wenigsten Fällen. Direkte Kontakte waren eher nicht gewollt, schließlich war die Sowjetunion in vielen Bereichen weit weniger fortschrittlich, als der kleine Bruder DDR. Sowohl die Russen als auch die Deutschen mussten erkennen, dass die Ideologie verlogen war. Jetzt liefert die "MDR Zeitreise" neue Fakten zur wechselvollen Beziehung der Ostdeutschen zur einstigen Sowjetunion und zum heutigen Russland.Gleich im Anschluss an die "MDR Zeitreise" zeigt das MDR-Fernsehen, um 22.30 Uhr, die Dokumentation "Russlands Milleniumskinder". Darin geht es um russische Jugendliche, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, und nur den Ex-KGB Mann Wladimir Putin an den Schalthebeln der Macht kennen. Von St. Petersburg bis Ostsibirien porträtiert der Film unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation: Da ist der glühende Verehrer Putins, der es für richtig hält, dass die staatlich gesteuerte Propaganda einen Mythos um den ewigen Herrscher erschaffen hat. Die leidenschaftliche Aktivistin der Opposition hingegen hält Putin und seine Unterstützer für eine kriminelle Bande, die mit verbrecherischen Methoden Reichtum angehäuft hat und das Volk verarmen lässt.Direkt im Anschluss zeigt das MDR-Fernsehen um Mitternacht die Doku "Soviet Hippies", über die bislang weitgehend unbekannte Hippiekultur in der Sowjetunion.