An der Schweizer Böse setzt sich am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung ein festerer Trend durch.Zürich - An der Schweizer Böse setzt sich am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung ein festerer Trend durch. Die Anleger verhielten sich aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle mit Covid-19 vorsichtig und setzten daher auf sichere Werte, sagen Händler. Dagegen würden zyklische und Finanzwerte eher mit spitzen Fingern angefasst. Die Angst vor einer zweiten Welle des Coronavirus könnte die...

