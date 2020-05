Die Corona-Krise hat die Verkäufe der VW-Kernmarke auch im April deutlich gedrückt - auf dem Heimatmarkt um gut zwei Drittel. Was macht die Aktie aus den Zahlen? Das Papier von Volkswagen hat sich von den Tiefs deutlich erholt und den Widerstand bei 125 Euro hinter sich gelassen…"Gegenüber dem Vorjahr haben wir 67 Prozent Volumen in Deutschland verloren", sagte VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann. Damit sei man noch "in einer fast exklusiv guten Lage" - in manchen anderen Ländern sei das Minus erheblich ...

