Insgesamt 12% der Österreicher wollen sich vor dem Hintergrund der Krise nun verstärkt mit Investmentfonds auseinandersetzen, so das Ergebnis einer Marketagent-Umfrage im Auftrag der ING in Österreich. Auffallend ist bei einem näheren Blick auf die Details das große Interesse in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen: Fast jeder Vierte (23%) möchte Investmentfonds und Co. fortan näher in Betracht ziehen. "Zu Beginn der Krise haben sich die Umsätze in den Depots kurzfristig verdreifacht und mittlerweile stabilisiert. Viele haben die Marktsituation genutzt, um wieder in Qualitätstitel einzusteigen und nach wie vor herrscht große Nachfrage", erzählt András Hámori, Head of Retail der ING in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...