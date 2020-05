Die Analysten der Baader Bank halbieren das Kursziel von 50,0 auf nunmehr 25,0 Euro und bleiben bei ihrer "Reduce"-Empfehlung für SBO. Für 2020 erwarten die Analysten bei SBO bestenfalls ein Ergebnis um den Break Even. Für die Zukunft rechnen sie mit einem stärkeren Rückgang der Nachfrage. Auf der Kostenseite sei das Unternehmen flexibler als im letzten Abschwung. SBO habe bereits begonnen, die Kostenbasis in den USA anzupassen. Hinsichtlich Auftragseingang rechnen die Analysten mit einem massiven Rückgang in den kommenden Quartalen. Solange der Auftragseingang nach unten zeigt wetten sie nicht auf eine Erholung des Aktienkurses. Angesichts der neuesten Nachrichten zu Anzahl der Bohrinseln oder E & P-Ausgaben stehe das Schlimmste noch bevor, meinen die ...

