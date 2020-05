Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz könnte nach bisheriger Einschätzung ihres Finanzvorstands Giulio Terzariol relativ glimpflich durch die Krise kommen. Rein aus den bisherigen und den zu erwartenden Belastungen des versicherungstechnischen Ergebnisses liege die Allianz im laufenden Jahr rund 10 Prozent unterhalb der bisherigen Planung für den operativen Gewinn, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals. Die Allianz hatte ihren bisherigen Ausblick eines operativen Gewinns von rund 12 Milliarden Euro mit Blick auf die aktuelle Unsicherheit Ende April zurückgezogen und sich bisher noch keinen neuen zugetraut.

Die Belastung des operativen Gewinns 2020 ist vor allem dem schwächeren versicherungstechnischen Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung geschuldet. Hier rechnet der Manager mit einem Minus von 15 bis 20 Prozent im Vergleich zur bisherigen Planung von 5,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Ergebnis der Sparte um rund 400 Millionen Euro geschmälert. Weiter Belastungen von etwa 200 Millionen Euro seien im Jahresverlauf etwa aus dem Bereich Entertainment zu erwarten, in dem die krisenbedingte Absage oder Verschiebung von Großveranstaltungen erfasst werden.

Die Einschätzung zum Geschäftsverlauf 2020 sei jedoch mit einer großen Unsicherheit behaftet, fügte Terzariol mit Blick auf die Kapitalmärkte hinzu. "Klar muss man beobachten, was auf den Kapitalmärkten noch passieren kann. Es kann eine Aufholung geben, es kann auch weiterhin Turbulenzen geben", sagte der Manager.

Schwierig gestalte sich deshalb der Ausblick im Asset Management. "Ich würde davon ausgehen, dass wir ein bisschen unter dem bisherigen Ausblick von 2,7 Milliarden Euro liegen werden", sagte er. In der Lebensversicherung liege man 300 Millionen Euro unter der Planung von 4,4 Milliarden Euro operativem Gewinn. "Ich würde nicht erwarten, dass wir das aufholen können", so der Manager.

Die Allianz hatte am Morgen einen Rückgang des operativen Ergebnisses im ersten Quartal auf 2,3 Milliarden Euro von 2,96 Milliarden im Vorjahreszeitraum gemeldet, was laut Konzern allein der Covid-19-Pandemie geschuldet war. Das Ergebnis im Schaden-Unfall-Geschäft wurde um 400 Millionen Euro geschmälert. In der Lebens- und Krankenversicherung betrug der coronabedingte Ergebnisrückgang rund 300 Millionen Euro. Im Asset Management verbuchte die Allianz einen Anstieg des operativen Gewinns.

