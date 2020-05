FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 180 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 425 (450) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 100 (140) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2392 (2300) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 342 (340) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 182 (175) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('OW') - TARGET 1150 (1600) PENCE - JPMORGAN CUTS DIPLOMA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1850 (1760) PENCE - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 505 (515) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES YOUGOV WITH 'BUY' - TARGET 725 PENCE - LIBERUM RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 250 (200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS B&M PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS JD SPORTS FASHION TARGET TO 590 (680) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 3400 (5000) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASOS TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1650 (2000) PENCE - MS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 85 (105) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS CUTS DIXONS CARPHONE TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 125 (220) P - MS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 520 (640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS EXPERIAN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2400 (2600) PENCE - MS CUTS SUPERDRY TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 250 (870) PENCE - MS RAISES KINGFISHER TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 230 (245) PENCE - MS RAISES MARKS & SPENCER TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 160 (215) P - MS RAISES PETS AT HOME TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 200 (150) PENCE - PEEL HUNT CUTS ASTON MARTIN TO 'REDUCE' ('HOLD') - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5000 (4400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 410 (440) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 410 (440) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TUI TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 110 (290) PENCE



