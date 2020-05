Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt in der Coronakrise zu mehr Aufmerksamkeit für ältere Menschen. "Das Alter gehört zu unserem Leben. Ältere Menschen sind nicht im Abseits, sondern in unserer Mitte, im Herz unserer Gesellschaft", sagte Steinmeier am Dienstag in einer Videobotschaft.



"Niemand ist ersetzbar, niemand ist verzichtbar", so der Bundespräsident weiter. Die Aufmerksamkeit und der Schutz der Älteren "entscheiden über die Menschlichkeit unseres ganzen Landes". Auch solle man Alter und Gebrechlichkeit nicht sofort gleichsetzen, da nicht jeder Ältere pflegebedürftig sei.



Vielmehr sollte man deren Lebenserfahrung, "die die Gesellschaft braucht", häufiger nutzen. Steinmeier bedankte sich zudem bei Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, die "derzeit sehr oft unter schweren Bedingungen und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit" arbeiteten.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken