Teamviewer hat in der Coronakrise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte machen können als bereits in Aussicht gestellt. Die Zahl der zahlenden Abonennten konnte das deutsche Unternehmen deutlich steigern. Die in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) des Softwareanbieters Teamviewer kletterten im Vorjahresvergleich um 75 Prozent auf 119,7 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Bisher hatte Teamviewer einen Anstieg um mindestens 60 Prozent angedeutet. 514.000 zahlende Kunden bei Teamviewer Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...