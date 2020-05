Der ZKB eKMU-X Index hat in der vergangenen Handelswoche um 0,8 Prozent auf 1'057 Punkte nachgegeben.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) herrschte in der vergangen Handelswoche eine ruhige Marktstimmung. Das Gesamtvolumen legte zwar um 24 Prozent auf 0,95 Millionen Franken zu, blieb damit aber weiterhin unter 1 Million Franken. Die Anzahl der Abschlüsse verharrte mit 48 nach 46 in der Vorwoche auf einem niedrigen Stand. Und der eKMU-X Index sank um 0...

