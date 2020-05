In ihrem Marktreport « Top 10 Telecom Infrastructure 2020» hat Brand Finance 150 Marken von Telekommunikationsbetreibern der Welt untersucht.Zürich - Die unabhängige Unternehmensberatung für Markenbewertung Brand Finance hat Huawei in ihrer Rangliste sowohl zur wertvollsten als auch stärksten Telekommunikationsmarke mit der besten Infrastruktur gekürt. Insbesondere hervorgehoben wurde die Innovationskraft von Huawei bei der Markterschliessung mit 5G-Technologie. In ihrem Marktreport « Top 10 Telecom Infrastructure 2020» hat Brand...

Den vollständigen Artikel lesen ...