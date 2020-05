Der Plan des Lithium-Schwefel-Batteriespezialisten Oxis Energy zur Serienproduktion von Li-S-Zellen in Brasilien wird konkreter: Das Unternehmen mietet eine Produktionsstätte von Mercedes-Benz Brazil in Juiz de Fora im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais an. Oxis Energy hatte bereits im Mai 2018 erstmals angekündigt, in Brasilien Lithium-Schwefel-Zellen produzieren zu wollen - und dies im Februar ...

