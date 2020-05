LEIPZIG (Dow Jones)--Eine Studie der Handelshochschule Leipzig (HHL) und der Consultingfirma Odgers Berndtson kommt zu dem Ergebnis, dass sechs Klubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wegen der Einstellung des Spielbetriebs in ihrer Existenz bedroht sind. In der 1. Liga handelt es sich um Schalke 04, Union Berlin und Paderborn, in der 2. Liga um 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC und VfL Osnabrück.

Weitere sieben Klubs seien im Rahmen einer strategischen Betrachtung auf der Basis ihrer Finanzen, der Managementqualität, der Nachwuchsarbeit und des sportlichen Erfolgs als "gefährdet" zu qualifizieren, heißt es in der Studie. Dies seien Dynamo Dresden, Jahn Regensburg, Greuther Fürth, FC Heidenheim, Erzgebirge Aue, Wehen Wiesbaden und SV Sandhausen.

Die Corona-Pandemie hat auch den Profifußball erschüttert. Die Studie wurde auf Basis der öffentlich im Markt verfügbaren Daten durchgeführt. Um die Krise zu meistern, wird eine Stärkung des Eigenkapitals und der Zugang strategischer Investoren empfohlen. Auch sollten die Erlösströme der Klubs diversifiziert werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 05:43 ET (09:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.