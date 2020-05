LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Allianz-Aktien nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Solvenzquote im ersten Quartal sei deutlich schwächer als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nach der relativ guten Kursentwicklung vor Bekanntgabe des Zahlenwerks sei es daher kein Wunder, dass dies die Aktie nun belaste./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken