LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen für das erste Quartal von 81 auf 87 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die endgültigen Resultate stünden im Einklang mit den bekannten Eckdaten, doch seien die Verkaufspreise schwächer als gedacht, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bleibt vorsichtig. Allerdings seien seine Prognosen für das Klebstoffgeschäft übermäßig pessimistisch gewesen, weshalb er das Kursziel angehoben habe./mis/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 13:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken