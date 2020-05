NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die Geschäftsjahreszahlen des britischen Telekomkonzerns dürften alles in allem beruhigen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf die beibehaltene Dividende und die Jahresziele für 2020/21, auch wenn der Konsens beim Ausblick noch ein wenig höher liege./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00BH4HKS39

