Um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post - auch jene ohne Mail-Account und dienstlichem Mobiltelefon - laufend über die aktuellen Schutzmaßnahmen und Informationen rund um COVID-19 zu benachrichtigen, hat das Unternehmen den Wiener Software-Spezialisten eyepin damit beauftragt, einen internen SMS-Informationsdienst einzurichten. Manuela Bruck, Leitung Unternehmenskommunikation, Kundeninitiativen und Kundenservice bei der Österreichischen Post: "Die Österreichische Post und all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein unverzichtbarer Bestandteil der kritischen Infrastruktur und haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen sicherzustellen. Gerade in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...