Fürth (in Bay.) (ots) - Wie lange sie uns noch begleiten, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Die Gesichtsmasken, die auch Nasen- und Mund-Masken genannt werden und die es auch in Form von Gesichtsvisieren gibt. Langsam aber sicher avancieren sie zum modischen Statement. "Damit unsere Kunden auch ein werbliches Statement abgeben können, haben wir dafür gesorgt, dass sie die Gesichtsmaken individuell mit ihrem Logo bedrucken können", sagt Christian Würst, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer von Onlineprinters. Das Unternehmen verkauft in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de Drucksachen wie Flyer, Plakate, Broschüren, Visitenkarten oder Messesysteme sowie Werbemittel.Erfolgreiche Umstellung der FertigungAktuell hat die Onlinedruckerei einen Teil ihrer Fertigung auf die Herstellung von Gesichtsmasken umgestellt. Die Gesichtsmasken gibt es im Onlineshop in verschiedenen Ausführungen. Die Economy-Gesichtsmasken können auch in unterschiedlichen Größen bestellt werden und eignen sich daher auch für Kinder und Jugendliche. Die Sotffmasken sind bei 60 Grad waschbar.Neue Shopkategorie: SicherheitsprodukteIm Shop stehen auch weitere Produkte zur Verfügung, die helfen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu vermindern, darunter zertifizierte Sicherheitsaufkleber, Aufsteller für Handdesinfektionsmittel sowie Acrylglaswände. Alle Produkte können individualisiert und so für die Werbung genutzt werden. Christian Würst erkärt: "Wir reagieren damit auf die aktuelle Situation und werden unseren Kunden alle Drucksachen und Werbemittel zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um in diesen Zeiten ihre vertrieblichen Aktivitäten so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, sei es im stationären Einzelhandel, in der Industrie, der Gastronomie oder in behördlichen Einrichtungen."Hilfe für soziale EinrichtungenDas Unternehmen unterstützt soziale und karitative Einrichtungen mit Gratis-Masken und hat auch die eigene Belegschaft mit Gesichtsmasken ausgestattet. "Außerdem unterstützen wir ehrenamtliches Engagement mit Flyern oder ähnlichen Drucksachen", berichtet Christian Würst. Frühzeitig getroffene Vorsichtsmaßnahmen wie strenge Hygienevorschriften zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus haben dazu beigetragen, dass Onlineprinters seine Produktion weiterhin aufrechterhalten kann.Über das UnternehmenDie Onlineprinters-Gruppe, die in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 3.000 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen vertreibt das Unternehmen an mehr als eine Million Kunden in 30 Ländern Europas. Diese können ihre Druckprodukte über mehrere Webshops in 11 verschiedenen Sprachen unkompliziert und 24 Stunden am Tag über das Internet bestellen. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt. Neben dem britischen Marktführer Solopress und dem Hauptakteur im skandinavischen Markt, LaserTryk, ist auch die spanische Druckerei Copysell Teil der Onlineprinters-Gruppe.Pressekontakt:Onlineprinters GmbHLeitung KommunikationChristina HäußerE-Mail: press@onlineprinters.comTel.: +49 9161 8989-1726Mobil: +49 174 3077250Original-Content von: Onlineprinters GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75635/4595075