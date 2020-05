Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel und Macron telefonieren über Planungen in Corona-Krise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron haben sich am Montagabend in einem Telefonat über das weitere Vorgehen angesichts der Corona-Krise abgestimmt. Ein Regierungssprecher bestätigte, "dass die Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident Macron gestern in einer Videokonferenz über aktuelle europäische Aufgaben gesprochen haben".

IW: EZB-Anleihenprogramm hat deutschen Sparern nicht geschadet

Das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) keine schädliche Wirkung für die Sparer entfaltet. Vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihenkäufen erklärte das IW, eine neue Studie zeige, "dass die Maßnahme den deutschen Sparer nicht an der Vermögensbildung gehindert hat - im Gegenteil".

EZB erhält bei täglichem Dollar-Tender keine Nachfrage

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen keine Nachfrage von Banken erhalten. Am Vortag hatten drei Banken eine Summe von 76 Millionen nachgefragt und bekommen. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,31 (zuvor: 0,30) Prozent.

Banken fragen 0,080 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 0,266 Milliarden Euro nach 0,346 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 10 (Vorwoche: 10) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,080 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

EZB teilt bei 42-tägigem LTRO 68,165 Mrd Euro zu

Die Nachfrage nach längerfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim neunten der Anfang März ins Leben gerufenen Langfristtender (LTRO) deutlich zugenommen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 42 (zuvor: 49)-tägiger Laufzeit 68,165 (14,282) Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde die Nachfrage von 52 (62) Banken bedient. Der Zins entspricht dem durchschnittlich während der Laufzeit herrschenden Einlagenzins.

Fed beginnt mit Kauf von Anleihen-ETFs

Die New Yorker Fed hat angekündigt, dass sie ab Dienstag damit beginnen wird, börsengehandelte Unternehmensanleihenfonds (ETF) aufzukaufen. Das stellt eine bemerkenswerte Ausweitung der Bemühungen zur Stützung der Wirtschaft dar. Die Sekundärmarkt-Fazilität für Unternehmenskredite wird das Instrument sein, mit dem die ETFs gekauft werden, bei denen es sich nach Angaben der Fed hauptsächlich um Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating handeln wird, auch wenn einige davon hochverzinslich sein werden.

Bafin: Banken am stärksten von Corona betroffen

Banken sind unter den Finanzinstituten in Deutschland nach Aussage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Bafin-Chef Felix Hufeld sagte bei der Vorstellung des Bafin-Jahresberichts für 2019 laut Redetext, der Bankensektor habe das Zeug, die Krise zu überstehen, er mache sich aber trotzdem Sorgen. "Die Krise verschärft die Probleme, die die Banken vorher schon hatten." Etwas entspannter äußerte sich Hufeld zu Versicherern und Fonds.

OECD-Frühindikator verzeichnet Rekordeinbruch im April

Die Frühindikatoren der OECD sind in den meisten großen Volkswirtschaften im April auf ein noch nie dagewesenes Niveau eingebrochen, da die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pandemie weiterhin schwerwiegende Auswirkungen auf Produktion, Verbrauch und Vertrauen haben. Im April fiel der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum auf 95,8 von 98,0 Punkten im Vormonat, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte.

RKI: Gestiegene Reproduktionszahl auch wegen Ausbrüchen in Schlachthöfen

Der Anstieg der vieldiskutierten Reproduktionszahl in den vergangenen Tagen ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) auch auf einzelne Ausbrüche zurückzuführen. "Die jüngsten Ausbrüche etwa in Schlachthöfen haben die Reproduktionszahl angehoben", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade in Berlin. Schaade betonte erneut, dass dieser Wert "nur ein Parameter" sei, um die Dynamik der Corona-Übertragung zu beurteilen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 170.508 angegeben - ein Plus von 933 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 172.576 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7.533 Todesfälle, die JHU 7.661 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 147.200.

Niedersächsisches Gericht kippt pauschale Quarantänepflicht nach Auslandsreise

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die für sein Bundesland geltende generelle Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland vorläufig gekippt. Das entschied das Gericht nach eigenen Angaben vom Dienstag in einem Eilverfahren zu einem vom Besitzer eines Ferienhauses in Schweden angestrengten Normenkontrollverfahren. Die weltweiten Corona-Fallzahlen ließen nicht zu, Einreisende pauschal als krankheitsverdächtig anzusehen. Damit fehle aber die Grundlage für den Erlass der Rechtsverordnung.

Laschet fordert Lockerung von Quarantäne-Regeln

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in der Corona-Krise darauf gedrungen, weitere Lockerungen der verhängten staatlichen Beschränkungen vorzunehmen. "Bis zum 15. Mai gelten noch die vom Bundesinnenminister verfügten Grenzkontrollen. Wenn Frankreich den Lockdown am 11. Mai beendet, brauchen wir eine Lockerung der Quarantäne-Maßnahmen für Rückkehrer aus den europäischen Ländern", sagte Laschet der Rheinischen Post. Er sei mit seiner Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz und dem Kollegen aus dem Saarland einer Meinung.

Landkreise kritisieren starre Vorgaben bei Corona-Bekämpfung

Die mit der Bekämpfung des Coronavirus vor Ort betrauten Landkreise haben sich gegen zu starre Vorgaben gewehrt. "Schematisches Handeln wäre falsch", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der Rheinischen Post. Er kritisierte vor allem die Auflage, die Lockerungen in einem gesamten Landkreis zurückfahren zu müssen, sobald die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten ist.

Onlinehandel macht coronabedingtes Minus wett

Die deutschen Onlinehändler haben im April einen im Vormonat wegen der Corona-Krise verzeichneten Umsatzrückgang nach Angaben ihres Branchenverbandes deutlich aufgeholt. Insgesamt lag der E-Commerce mit Waren um 17,9 Prozent über dem Vorjahresmonat und erreichte ein Volumen von 6,82 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer, erklärte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) unter Verweis auf eine Sonderauswertung auf Grundlage einer über das ganze Jahr erhobenen Verbraucherbefragung zum interaktiven Handel in Deutschland.

Gesetzliche Krankenkassen drängen wegen Corona-Krise auf höheren Bundeszuschuss

Angesichts sinkender Beitragseinnahmen und zugleich steigender Kosten in der Corona-Krise drängen die gesetzlichen Krankenkassen auf einen höheren Bundeszuschuss. Spätestens im Herbst müsse mit dem Bundesfinanzminister über einen höheren Bundesanteil an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen werden, erklärte die Chefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, in Berlin. Darüber habe in einer Telefonkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montagnachmittag Einigkeit bestanden.

Frankreich bereitet "Marshallplan" für Tourismusbranche vor

Frankreich bereitet einen "Marshallplan" für seine angeschlagene Tourismusbranche vor. Für den von der Corona-Pandemie betroffenen Sektor seien Hilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro geplant, erklärte das staatliche Finanzinstitut Caisse des Dépôts. Das Hilfsprogramm soll in dieser Woche von einem Ausschuss unter Leitung von Premierminister Edouard Philippe auf den Weg gebracht werden.

Auch Spanien will alle Einreisenden in zweiwöchige Quarantäne schicken

Im Kampf gegen das Coronavirus will nun auch Spanien alle Einreisenden aus dem Ausland in eine zweiwöchige Quarantäne schicken. Die Regelung soll am Freitag in Kraft treten und bis zum Ende des Ausnahmezustands gelten, wie aus einem am Dienstag im spanischen Amtsblatt veröffentlichten Dekret der Regierung hervorgeht. Der Ausnahmezustand gilt derzeit bis zum 24. Mai. Sollte er darüber hinaus verlängert werden, gilt auch die Quarantäne-Regelung weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen BIP 1Q -2,1%

Mexiko Industrieproduktion März -3,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion März -5,0% (PROG: -6,2%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.