Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Rückzahlung der AnleiheDGAP-Ad-hoc: Jacob Stauder GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Rückzahlung der Anleihe12.05.2020 / 14:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Essen, den 12. Mai 2020, 14:00 UhrPrivatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 15/22Die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG hat heute beschlossen, von der bestehenden Option zur vorzeitigen Kündigung der derzeit aktuell laufenden Anleihe (ISIN DE000A161L08/WKN A161L0) Gebrauch zu machen und sie zum 8. Juni 2020 (Wahl-Rückzahlungstag) zum Kurs von 102% (Wahl-Rückzahlungsbetrag) vollständig zurückzuzahlen.Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen einer langfristigen Refinanzierung des Unternehmens mittels Kreditverträgen.Die formelle Kündigung soll gemäß den Anleihebedingungen am 18. Mai 2020 ausgesprochen werden.Ansprechpartner für Rückfragen:Dr. Thomas Stauder (thomas.stauder@stauder.de) Dipl.-Ing. Axel Stauder (axel.stauder@stauder.de)12.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Jacob Stauder GmbH & Co. KG Stauderstr. 88 45326 Essen Deutschland Telefon: 0201 3616-200 Fax: 0201 3616-238 Internet: www.stauder.de ISIN: DE000A161L08 WKN: A161L0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1042207Ende der Mitteilung DGAP News-Service1042207 12.05.2020 CET/CEST