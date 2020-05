FRANKFURT (dpa-AFX) - Bechtle-Papiere haben am Dienstag mit 156,40 Euro einen weiteren Rekordstand erreicht. Nach dem kleineren Rückschlag in der Vorwoche schossen die Papiere des IT-Dienstleisters nun in sieben Handelstagen um rund 24 Prozent in die Höhe. Dabei lassen sich die Anleger nicht davon beirren, dass die jüngsten Expertenkommentare mehrheitlich zurückhaltend ausfielen und allenfalls noch geringen Spielraum nach oben signalisierten. Knut Woller von der Baader Bank zeigte sich allerdings erst tags zuvor mit seinem auf 169 Euro erhöhten Kursziel besonders optimistisch./ag/mis

