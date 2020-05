Aarburg (ots) - Benoît D. Ludwig wurde an der ordentlichen Generalversammlung der Artemis Holding AG zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Der bisherige Vizepräsident folgt auf Thomas A. Erb. Vizepräsidentin des Verwaltungsrats ist neu Nina Pieper.Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Artemis Holding AG am 12. Mai 2020 hat sich der Verwaltungsrat neu konstituiert. Benoît D. Ludwig wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas A. Erb an, der aufgrund der in den Statuten vorgesehenen Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand. Benoît D. Ludwig ist bereits seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats und verantwortet seit 2016 das Vizepräsidium. Nina Pieper rückt als Vizepräsidentin des Verwaltungsrats nach. Sie ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG.Thomas A. Erb war seit 2005 Verwaltungsratspräsident der Artemis Holding AG. Unter seiner rund 15-jährigen Leitung hat sich das Unternehmen umsatz- und ertragsmässig stark entwickelt. Mit seiner wirtschaftlichen Expertise hat er die Artemis Group mit Voraussicht und klarer Strategie auf ihrem erfolgreichen Wachstumspfad massgeblich mitgesteuert."Wir bedanken uns bei Thomas Erb für seine langjährige, überaus wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement als Verwaltungsratspräsident bei der Artemis Holding AG und wünschen ihm alles Gute für die weitere Zukunft. Benoît Ludwig und Nina Pieper wünschen wir viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit", sagt Michael Pieper, President/CEO Artemis Group.Über ArtemisDie Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis Real Estate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), die Mehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in der Feinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group (verschiedene strategische Beteiligungen an internationalen Unternehmen notiert an der Schweizer Börse sowie privaten Unternehmen). Sie beschäftigt weltweit über 12'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 3.2 Milliarden. Erfahren Sie mehr auf http://www.artemis-holding.comPressekontakt:Pressekontakt:Gabriele HeppHead of CommunicationsArtemis Holding AGT +41 62 787 3358M +41 79 108 3225E gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111929/4595142