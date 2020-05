Der japanische Photovoltaikhersteller Sharp hat die Produktgarantie für in Deutschland ausgelieferte Photovoltaik-Module von 10 auf 15 Jahre verlängert. Sharp Energy Solutions Europe hat die Produktgarantie für sein Kernmodul-Portfolio rückwirkend von 10 auf 15 Jahre verlängert. Die neue Garantiedauer gilt für alle Module, die das Unternehmen mit Rückwirkung zum 1. April 2020 an den Endverbraucher ausgeliefert hat. Die 15-jährige Sharp Produktgarantie - beginnend ab Lieferdatum an den Endverbraucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...