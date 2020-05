BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie wird auch an den deutschen Renten nicht spurlos vorbeigehen. "Die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt wirken sich auf die gesetzliche Rentenversicherung nur in abgeschwächter Form aus, da auch bei Kurzarbeit und Arbeitslosengeldbezug weiterhin Beiträge entrichtet werden", erläuterte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dirk von der Heide, am Dienstag in Berlin. Die für 1. Juli in Aussicht gestellte deutliche Anhebung der Renten um 3,45 Prozent im Westen und um 4,20 Prozent im Osten sei von der Krise nicht betroffen.



Das Ausmaß der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sei auch noch nicht genau bekannt. So stünden erst in einigen Wochen Daten der Bundesagentur für Arbeit zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit zur Verfügung. "Vorausberechnungen im Bereich der Rentenversicherung sind daher zurzeit mit deutlichen Unsicherheiten behaftet", argumentierte von der Heide weiter.



Die von der "Bild"-Zeitung (Dienstag) veröffentlichten Vorausberechnungen "gehen offensichtlich an der Gesetzeslage vorbei. Anders als dort zitiert kann etwa der Beitragssatz in der Rentenversicherung wegen der im Gesetz festgelegten Haltelinien im Jahr 2025 nicht bei 22 Prozent liegen, sondern ist auf 20 Prozent begrenzt."/rm/DP/jha

