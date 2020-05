Vaduz (ots) - Die Corona-Pandemie führte beim Amt für Strassenverkehr (ASV) zu temporären Anpassungen im Dienstleistungsangebot. Aufgrund der positiven Entwicklung der Fallzahlen, können die getroffenen Massnahmen nun gelockert werden. Ab 18. Mai 2020 wird das ASV seinen Kunden wieder uneingeschränkt mit seinem Dienstleistungsangebot zur Verfügung stehen. Die Abwicklung aller Geschäfte erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Regierung, insbesondere der Sicherheits- und Hygienevorschriften. Das ASV hat hierzu entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet und die Infrastruktur und Abläufe angepasst.Ausdrücklich wird auf folgende Punkte hingewiesen:- Der Schalterbetrieb wird wieder in vollem Umfang aufgenommen.Die Schaltergeschäfte können wie gewohnt vor Ort im dafürvorgesehenen Bereich abgewickelt werden. Der bewährte und regegenutzte Onlineschalter sowie der ASV-Briefkasten stehenweiterhin durchgehend - auch über den Mittag - zur Verfügung.Antragsformulare und Nummernschilder können in denASV-Briefkasten einfach und bequem ohne Wartezeit eingeworfenwerden. Um grössere Menschenansammlungen und dasAnsteckungsrisiko zu reduzieren, bittet das ASV, dieses Angebotzu benutzen. - Vom 18. Mai bis zum 10. Juni 2020 finden täglichTheorieprüfungen statt. Folgende Prüfungszeiten stehen jeweilszur Verfügung: 7:50, 9:15, 10:25, 12:30, 13:40, 15:05 undDonnerstagabend um 17:30 Uhr (jeweils nur nach Voranmeldungunter der E-Mail-Adresse dispo.asv@llv.li). Prüfungskandidatenmit Grippe-Symptomen (Husten, Halsschmerzen, Fieber, usw.)werden nicht zur Prüfung zugelassen. Ab dem 11. Juni 2020 werdendie Theorieprüfungen, wie gewohnt, jeweils am Mittwochnachmittagund am Donnerstagabend durchgeführt (Teilnahme ebenfalls nurnach Voranmeldung). - Ab 18. Mai 2020 werden vermehrt Termine für praktischeFührerprüfungen angeboten, um die erhöhte Nachfrage abzudecken.Für die Durchführung der Prüfungen gelten spezielle Hygiene- undSchutzvorschriften, da der Mindestabstand von 2 Metern nichteingehalten werden kann. Weitere Informationen werden denKandidaten bei der Anmeldung zur Prüfung abgegeben. - Die periodische Prüfung von Fahrzeugen aller Fahrzeugkategorienwird ab dem 18. Mai 2020 wieder vollumfänglich durchgeführt.Entsprechende Einladungen werden durch das ASV an diebetroffenen Fahrzeughalter versandt. - Die periodischen verkehrsmedizinischen Kontrolluntersuchungensind wieder zu absolvieren. Dies gilt auch für dievorgeschriebene verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung imRahmen der Fahreignungsuntersuchung ab 75 Jahren zum Beibehaltder Fahrberechtigung. Die Fahrberechtigungen bzw. Führerscheine,die infolge Ablaufs gestützt auf die von der Regierung inZusammenhang mit dem Coronavirus getroffenen Massnahmen um 6Monate verlängert wurden, behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen sind unter www.asv.llv.li "Neuigkeiten" einsehbar.Pressekontakt:Amt für StrassenverkehrOtto C. FrommeltT +423 236 75 07Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100847797