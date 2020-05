Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute die Allianz Aktie. Der Versicherer hat die Folgen der Coronavirus-Pandemie vor allem im Schaden und Unfallgeschäft und in der Lebensversicherung zu spüren bekommen. Der Überschuss sank um -19%. Für eine neue Gewinnprognose ist es aus der Sicht des Vorstandschef Oliver Bäte weiterhin zu früh. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Post im Fokus. Trotz der Corona-Krise steigert der Logistiker seinen Umsatz. Der Überschuss hingegen brach im 1. Quartal ein. Seine Jahresprognose hatte die Deutsche Post wegen der hohen Unsicherheiten durch die Virus-Krise erst kürzlich zurückgezogen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv