Der US-Leitindex hält sich nach wie vor relativ stabil, mit großer Aufwärtsdynamik sollten Anleger aber eher nicht rechnen. Doch schon die ausbleibenden Gewinnmitnahmen sind in der aktuellen Marktphase eine angenehme Überraschung. Der kurzfristige Chart des Dow Jones Index wirkt vorbildlich: Eine Aufwärtsbewegung, die zuletzt etwas an Schwung verloren hat, dominiert das Bild. Das nächste Kursziel liegt an der Mitte des hier erkennbaren Trendkanals ...

