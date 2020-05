Berlin (ots) - Am 29. Mai ruft die nebenan.de Stiftung zum dritten Mal dazu auf, den "Tag der Nachbarn" zu feiern. Statt tausenden Straßenfesten geht es in diesem Jahr vor allem um Nachbarschaftshilfe: Mit 5 Aktions-Ideen für Gemeinschaft auf Distanz.In drei Wochen, am 29. Mai 2020 ist wieder der "Tag der Nachbarn". Die nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/) ruft an diesem Tag normalerweise dazu auf, überall in Deutschland kleine und große Nachbarschaftsfeste zu organisieren. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Angesichts der Corona-Krise wirbt die Stiftung dafür, am 29. Mai durch viele kleine Aktionen ein großes Zeichen für Gemeinschaft, Solidarität und Hilfsbereitschaft setzen.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey unterstützt den Aktionstag, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Krise zu stärken:"Viele Menschen haben es jetzt besonders schwer - der ältere Herr, der keinen Besuch mehr empfangen kann, die Altenpflegerin und die Kassiererin, die durch extralange Schichten noch müder von der Schicht nach Hause kommen, oder die alleinerziehende Mutter, die Home-Office und Kinderbetreuung gleichzeitig stemmen muss. Ich finde: Der Tag der Nachbarn ist der ideale Anlass, um ihnen eine kleine Freude oder Überraschung zu machen. Manchmal genügt dafür schon eine kleine Aufmerksamkeit."Auf der Aktionswebsite www.tagdernachbarn.de (http://www.tagdernachbarn.de/) stellt die Stiftung fünf Aktions-Ideen vor, die sich mit dem gebotenen Abstand einfach umsetzen lassen:- Jute Beutel: Care-Paket in der Isolation (https://www.tagdernachbarn.de/de/news/jute-beutel-carepaket-in-der-isolation)- Blumen-Grüße: Die Nachbarschaft blüht auf (https://www.tagdernachbarn.de/de/news/blumen-grusse-lasst-unsere-nachbarschaft-aufbluhen)- Briefkasten-Überraschung: Aufmunterung per Post (https://www.tagdernachbarn.de/de/news/briefkasten-uberraschung-aufmunterung-per-post)- Hinterhof-Konzert: Fenster auf, Musik herein! (https://www.tagdernachbarn.de/de/news/gemeinsam-musizieren-hinterhof-konzert-fenster-auf-musik-herein)- Balkon-Bingo: Spielend gegen Langeweile (https://www.tagdernachbarn.de/de/news/balkon-bingo-spielend-gegen-langeweile) Die nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/) freut sich über weitere Ideen und appelliert gleichzeitig an alle Nachbarinnen und Nachbarn, bei allen Aktionen die Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums unbedingt zu beachten.Schon jetzt haben rund 1.500 Privatpersonen, Vereine und lokale Gewerbe eine Nachbarschaftsaktion für den 29. Mai angemeldet. Als Dank verlost die nebenan.de Stiftung gemeinsam mit Edeka Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 10.000 Euro unter allen Nachbarschaftshelden.Der Tag der Nachbarn wird gefördert durch das Bundesfamilienministerium sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie, die Diakonie Deutschland, Edeka, Wall und den Deutschen Städtetag.Pressekontakt:Hannah Kappes030 - 346 55 77 64presse@nebenan-stiftung.dewww.tagdernachbarn.de/presseOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129932/4595333