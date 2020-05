60% der Befragten aus der Banken- und Versicherungsbranche gaben Reconciliation als größte Herausforderung während des Finanzabschlussprozesses anFRANKFURT AM MAIN / ACCESSWIRE / 12. Mai, 2020 - Trintech (https://www.trintech.com/de/), ein führender Anbieter von Finanzsoftwarelösungen, gab heute die Veröffentlichung seines 2020 Global Record to Report Benchmark Report (https://www.trintech.com/de/cadency/white-paper/2020-global-record-to-report-benchmark-report/)bekannt. Trintech befragte von November 2019 bis Januar 2020 fast 200 Unternehmen in 31 Ländern, um zu bewerten, welche Teile des R2R-Prozesses (Record to Report) automatisiert wurden, welche derzeit automatisiert werden und wo Finanzabteilungen ihren Fokus in Zukunft setzen werden.Zu den wichtigsten Ergebnissen unserer Umfrage zu den Trends in der R2R-Automatisierung gehören:- Reconciliations sind im Moment die größte Herausforderung für Finanzabteilungen- Eine wachsende Anzahl von Organisationen identifiziert einen Mangel an Standardisierung über alle Prozesse hinweg als Haupthindernis für verbesserte Effizienz- Mit Blick auf das Jahr 2025 erwarten die Befragten, dass ihre größten Herausforderungen im Zusammenhang mit Personal stehen werden, da Talentakquise und -haltung immer wichtiger werden"Die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben mit geringem Mehrwert gewinnt in der Finanzabteilung endlich an Bedeutung. Wir sehen, dass das Interesse an der Finanzautomatisierung von Jahr zu Jahr zunimmt", sagte David King, Chief Marketing Officer bei Trintech. "Diese Erkenntnisse zeigen, dass Unternehmen ein großes Potenzial haben, durch die Implementierung von Automatisierungstechnologie einen signifikanten ROI zu erzielen. Unternehmen suchen mehr denn je nach Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten, die Transparenz zu erhöhen und die Datenintegrität im Rahmen ihres Monats- oder Quartalsabschlusses sicherzustellen. Die Finanzabteilung liefert jetzt fast täglich Erkenntnisse, die für Geschäftsentscheidungen in allen Branchen von entscheidender Bedeutung sind. "In Bezug auf die aktuellen Automatisierungspraktiken von Unternehmen verfügen nur 20% der Befragten über Automatisierung, die sie als "Established" oder "Advanced" einschätzen. Die Ergebnisse des Berichts zeigen auch, dass die meisten Unternehmen zumindest damit beginnen, einige Teile ihrer Finanzabteilung zu automatisieren, und es gibt nur wenige Nachzügler, die überhaupt nicht mit der Implementierung vom Automatisierung begonnen haben."Unternehmen müssen mehr Zeit mit der Evaluierung von Risiken und weniger Zeit mit der Verwaltung von Daten verbringen. Ansätze, die dies effizient und effektiv liefern und Qualität in den Prozess einbringen, haben einen immensen Wert", sagte Jim O'Connor, Managing Principal Advisory Practice bei The Hackett Group.Um die Ergebnisse dieses Benchmark-Berichts weiter zu beleuchten, veranstalten Trintech und The Hackett Group am Donnerstag, dem 14. Mai, ein gemeinsames Webinar zum Thema "How to Prepare Your Organization for the Future of Financial Automation" und bieten Einblicke in Themen wie:- Die größten Herausforderungen für den Monatsabschluss- Hindernisse für einen effizienten Prozess- Die Reife von Financial Close Automation- Schlüsselbereiche für die Optimierung bis 2025Lesen Sie den kompletten Record to Report (R2R) Benchmark Report hier.Über TrintechTrintech Inc., Pionier bei der Entwicklung von Financial Corporate Performance Management (FCPM) Software, verbindet unvergleichliche technische und finanzielle Expertise um innovative cloudbasierte Software für branchenführende finanzielle Prozesse und Einblicke zu entwickeln. Vom Transaktionsabgleich und der Optimierung von täglichen operativen Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Reconciliations, Intercompany-Accounting und Journalbuchungen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - Trintechs Portfolio an Finanzlösungen, einschließlich der Cadency Plattform, der Adra Suite und den zielgerichteten Tools ReconNET , T-Recs und UPCS unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Über 3.500 Kunden weltweit - einschließlich der Mehrheit der Fortune 100 - verlassen sich auf die Cloud-basierte Software des Unternehmens, um Effizienz zu steigern sowie Governance und Transparenz in globalen Finanzorganisationen zu verbessern.Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern sowie strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.de oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Xing.Über The Hackett GroupThe Hackett Group (NASDAQ: HCKT) ist eine auf geistigem Eigentum basierende strategische Beratung und führendes Unternehmen für Benchmarking und Best Practices für globale Unternehmen. Das Angebot umfasst intelligente Automatisierung und die Implementierung von Cloud-Anwendungen für Unternehmen. Zu den Services gehören Business Transformation, Enterprise Analytics, Global Business Services und Working Capital Management. The Hackett Group bietet außerdem engagiertes Know-how in den Bereichen Geschäftsstrategie, Betrieb, Finanzen, Humankapitalmanagement, strategisches Sourcing, Beschaffung und Informationstechnologie, einschließlich der preisgekrönten Oracle- und SAP-Praktiken.The Hackett Group hat fast 18.000 Benchmarking-Studien mit großen Unternehmen und Regierungsbehörden abgeschlossen, darunter 93% der Dow Jones Industrials, 90% der Fortune 100, 80% der DAX 30 und 57% der FTSE 100. Best Practice Intelligence Center , das die Benchmarking-Metriken des Unternehmens, das Best Practices-Repository sowie Leitfäden und Prozessabläufe für die Best Practice-Konfiguration enthält und es den Kunden und Partnern der Hackett Group ermöglicht, erstklassige Leistung zu erzielen.Mehr Informationen zu The Hackett Group finden Sie unter:www.thehackettgroup.com, info@thehackettgroup.com, oder unter +49 69 900 217 0.Media Contact:Kelli Shoevlin1 (972) 739-1680Kelli.Shoevlin@trintech.comSOURCE: Trintech, Inc.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.