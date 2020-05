Amazon soll am Kauf der angeschlagenen großen US-Kinokette AMC interessiert sein. Ein Blick auf die möglichen Pläne von Amazon. Amazon soll laut der britischen Zeitung Daily Mail am Kauf der Kinokette AMC interessiert sein. Der vorbörsliche Aktionkurs von AMC stieg daraufhin am Montag um mehr als die Hälfte. Die Kinokette besitzt weltweit rund 1.000 Kinos und ist im Zuge der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten. Amazon lehnte es gegenüber mehrerer Medien ab, die Gerüchte zu kommentieren, die Kinokette selbst ...

