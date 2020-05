Die Verbraucher in Deutschland kaufen nach dem Abklingen des ersten Corona-Schocks wieder mehr im Internet. Insgesamt lagen die Umsätze im E-Commerce im April mit 6,8 Milliarden Euro um 17,9 Prozent über dem Vorjahresniveau, so der Branchenverband bevh. Damit hat sich der Online-Handel rasant vom ersten Einbruch erholt.Der Online-Handel mit Bekleidung lag im April wieder deutlich über dem Vorjahresniveau, auch wenn das Plus mit 12,4 Prozent geringer ausfiel als im Konsumgüterbereich. Das größte ...

