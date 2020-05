Stuttgart (ots) - Attraktivität der Innenstädte massiv bedroht:Breuninger und Handelsverband BW fordern entschlossenes Handeln der PolitikNach fast zweimonatiger Komplettschließung der stationären Geschäfte geht Breuninger erneut in den aktiven Austausch mit Politik und Handelsverbänden. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, sowie Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands in Baden-Württemberg, besuchten heute den Flagship Store des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens in Stuttgart. Neben der Vorstellung eines umfassenden Hygienekonzepts ging Breuninger auch in Diskussion bezüglich dringend benötigter Maßnahmenprogramme für die Handelsbranche.Die einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die stationäre Handelswelt in den letzten Wochen vor massive Herausforderungen gestellt.Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie drohen die Innenstädte sich massiv zu verändern. Viele Händler sind durch die einschneidenden Maßnahmen und die resultierenden Umsatzverluste vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt und in ihrer Existenz bedroht.Breuninger fordert von der Politik den Einsatz für die existentiell bedrohten Innenstädte deutlich zu intensivieren und den grundsätzlich funktionieren Einzelhandel zu unterstützen. Viele Betriebe sind aktuell akut gefährdet - trotz ersten Lockerungen für stationäre Geschäfte."Nach äußerst bitteren Wochen mit geschlossenen Ladenflächen gelten für den Handel immer noch massive Einschränkungen. Was wir betroffene Händler mit Millionen von Beschäftigten jetzt brauchen, ist ein konkretes Maßnahmenprogramm, das ankommt und die Händlervielfalt und Arbeitsplätze in den Innenstädten erhalten kann. Das sollten konkrete Förderprogramme oder Steuererleichterungen sein sowie eine Diskussion über flexiblere Öffnungszeiten", richtet Breuninger CEO Holger Blecker klare Worte an die Politik. "Wir müssen die Innenstädte gemeinsam schützen und attraktiv halten. Dazu braucht es neben kulturellen und gastronomischen Angeboten einen funktionierenden Einzelhandel."Breuninger HygienestandardWie ernst es der Handel mit den verordneten Schutzmaßnahmen nimmt, davon konnten sich Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut und Hauptgeschäftsführerin Hagmann vor Ort im Breuninger Flagship in Stuttgart ein Bild machen. Holger Blecker führte durch den komplett geöffneten Department Store am Marktplatz und erklärte im Detail die konsequenten und strikten Schutzmaßnahmen, die das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen in einem eigenen Breuninger Hygienestandard festgelegt hat."Mit unserem Breuninger Hygienestandard haben wir frühzeitig einen umfangreichen Katalog an Schutzmaßnahmen erarbeitet, der unseren Kunden ein unbeschwertes und vor allem sicheres Einkaufserlebnis gewährleistet", erklärt Holger Blecker. So reguliert und kontrolliert Breuninger die Einlasssituation mit einem automatischen Ampelsystem, hat Services entsprechend an die Hygienemaßnahmen angepasst, Reinigungs- und Desinfektionsfrequenzen stark erhöht und schult zudem intensiv seine Mitarbeiter: "Wir glauben weiterhin fest an den stationären Handel in den Innenstädten. Wer zum Einkaufen zu uns kommt, legt Wert auf persönlichen Kontakt, Atmosphäre und einen individuellen Service. Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität, auch mit Abstand und Maske."Die Maßnahmen im Detail:Breuninger ist sich seiner Verantwortung als Händler bewusst und stellt zum Schutze der Kunden und Mitarbeiter einen sehr hohen Hygienestandard sicher. Vom Eingang bis zur Kasse wurden eine Vielzahl an effektiven Maßnahmen ergriffen, um den Kunden trotz Einschränkungen das bestmögliche und vor allem sicherste Einkaufserlebnis zu gewährleisten.MitarbeiterDurch umfassende Schulungen und aktuelle Informationen verfügen Breuninger Mitarbeiter über das notwendige Wissen, um Kunden sicher und in gewohnter Breuninger Qualität beraten zu können. Jeder Mitarbeiter muss außerdem ein halbstündiges web-basiertes Training durchlaufen, in welchem sämtliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen des Unternehmens geschult werden. Auch für Mitarbeiter selbst besteht am Arbeitsplatz ein konsequentes Sicherheits- und Hygienekonzept, das auch in den Pausenzeiten und beim Vertreten/Verlassen des Arbeitsplatzes gilt.WareBeim Umtausch von Ware und Rückgaben wurden früh umfangreiche Präventivmaßnahmen ergriffen und auch hier gelten strengste Hygieneregeln. So werden Artikelretouren derzeit erst nach frühestens einer Woche bearbeitet und erst dann wieder dem Verkauf zugeführt.MaskenIn allen Breuninger Department Stores gilt konsequente Maskenpflicht - zum Schutz aller Kunden und Mitarbeitern.HygieneBreuninger hat die tägliche Reinigungsfrequenz nochmals stark erhöht und um zusätzliche Desinfektionsrundgänge an stark frequentierten Orten wie beispielsweise den Rolltreppen oder Umkleiden ergänzt. In allen Breuninger Häusern stehen für Kunden und Mitarbeiter zudem ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.AbstandDer generelle Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zum nächsten Kunden und Mitarbeiter gilt ausnahmslos in allen Breuninger Department Stores. In allen Wartebereichen wurden zudem farbliche Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht und an den Kassen sowie an verschiedenen Servicepunkten wurden durchsichtige Sicherheitsabtrennungen installiert.KundenanzahlAuch wenn die Breuninger Häuser viel Platz bieten, wird die maximale Personenanzahl im Verkaufsraum vorübergehend beschränkt und der Einlass begrenz, um überall den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu gewährleisten. Die Einlasssituation wird zudem über ein automatisches Ampelsystem, das mit Frequenzzählern verbunden ist, reguliert.BildmaterialBildmaterial des Besuchs von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Sabine Hagmann im Breuninger Flagship Store finden Sie unter folgendem Bilderlink zum Download:https://www.picdrop.com/niedermueller/200512-Breuninger-Besuch© Thomas Niedermüller/BreuningerBildmaterial des Breuninger Hygienestandards mit Detailaufnahmen finden Sie unter folgendem Bilderlink zum Download:https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./KXoEPEqSL1© Jessica Maiwald-Kassner/BreuningerPressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105224/4595383