NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach einer Telefonkonferenz unter anderem mit Finanzchef Peter Kameritsch auf "Neutral" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Trotz niedriger Produktion und Auslieferungen dürfte das Erstausrüstergeschäft dem Barmittelfluss in diesem Jahr helfen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Instandhaltungsbereich rechne das Management mit einer beginnenden Erholung im dritten Quartal./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 11:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

