(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.05.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Unter anderem ziehen LPKF Laser und ProSiebenSat.1 an. An der Wall Street geht es für Tesla wieder deutlich nach oben. Der DAX notiert am Nachmittag 0,1 Prozent fester bei 10.833 Punkten. Hier geht es für E.ON, Deutsche Post und Henkel nach oben. Tiefrot notieren einmal mehr Wirecard, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...