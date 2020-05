NEW YORK (Dow Jones)--Die Kurse an der Wall Street bewegen sich am Dienstagmittag (Ortszeit) kaum von der Stelle. Einerseits stützen die Lockerungen der diversen pandemiebedingten Beschränkungen, doch auf der anderen Seite richten sich die Blicke auf Länder wie Südkorea, Russland oder Indien mit ihren steigenden Neuinfektionszahlen. Hinzu gesellen sich noch allgemeine Ängste, dass sich die wirtschaftliche Erholung langsamer vollziehen könnte als von den Märkten erhofft.

Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,1 Prozent auf 24.244 Punkte nach oben. Der S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite rückt um 0,2 Prozent vor.

"Die Märkte werden tagtäglich von Nachrichten über neue Lockerungen angetrieben", sagt Mark Saylor, Portfoliomanager bei Penn Mutual Asset Management. "So gibt es einige positive Entwicklungen aus der Region New York, aber dagegen Zwischenfälle in Gebieten, die vielleicht zu früh geöffnet haben". Im Bundesstaat New York werden die strengen Corona-Einschränkungen in dieser Woche erstmals gelockert. Ausgenommen ist allerdings die Metropole New York City, die bis mindestens Juni im Ausnahmezustand bleibt, so Bürgermeister Bill de Blasio.

Die US-Notenbank könnte gezwungen sein, in einen negativen Leitzins zu gehen, und die Zentralbanken dürften noch lange damit zu tun haben, die Märkte und Volkswirtschaften zu stützen, heißt es weiter. Damit schwänden zunehmend die Hoffnungen auf eine V-förmige Erholung. Doch aktuell zeichnet sich kein massiver Rückschlag an der Wall Street ab. Teilnehmer sagen, dass die Erwartung der überbordenden Liquidität die Kurse stütze.

Teuerungsdaten aus den USA sorgten nur für kleinere Bewegungen am Devisen- und Goldmarkt. Die Zahlen zeigten zwar den stärksten Rückgang der Inflation seit langem. "Der Schwerpunkt der US-Notenbank liegt aber ohnehin auf der Bekämpfung der Wirtschaftskrise", sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Öl steigt mit Hoffnung auf Fördersenkungen

Kräftig nach oben geht es mit den Ölpreisen. Die Investoren setzen darauf, dass die allmähliche Öffnung der Wirtschaft die Nachfrage erhöhen wird. Zu Wochenbeginn hatte Saudi-Arabien zudem über verstärkte Produktionssenkungen informiert, denen sich einige Golfstaaten angeschlossen haben. Nun hoffen Anleger auf weitere preisstützende Maßnahmen. Brent gewinnt 1,0 Prozent auf 29,92 Dollar je Barrel, WTI steigert sich um 5,3 Prozent auf 25,42 Dollar.

Der Dollar gibt nach seinem jüngsten Höhenflug etwas nach, auch aufgrund der niedrigen Inflationsdaten. Der Euro zieht im Gegenzug auf 1,0864 Dollar.

Der Goldpreis legt leicht zu, gestützt vom nachgebenden Dollar, bleibt aber in seiner Spanne um 1.700 Dollar je Feinunze. Die schwache Teuerung brachte nur leichten Druck auf den Preis. Aktuell steigt er um 0,6 Prozent auf 1.707 Dollar.

Der US-Staatsanleihemarkt bewegt sich dagegen wenig, stützende und drückende Faktoren halten sich hier die Waage. Die Zehnjahresrendite gibt minimal nach um 0,6 Basispunkte auf 0,71 Prozent.

Grubhub-Aktien haussieren mit angeblichem Uber-Gebot

Der Fahrdienstvermittler Uber will sich mit der Übernahme des Essens-Lieferdienstes Grubhub verstärken. Uber, Betreiber eines eigenen Essens-Lieferdienstes, spreche mit Grubhub Technologies über einen Zusammenschluss, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Beide Unternehmen verhandelten aktuell, so die informierten Personen. Es sei aber nicht garantiert, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommt. Die Grubhub-Aktie haussiert um 27,2 Prozent, die Titel von Uber legen um 5,8 Prozent zu.

Die Aktie des Vermögensverwalters Blackrock leidet unter der Nachricht, dass sich mit PNC Financial Services Group der größte Einzelaktionär zurückziehen will, der aktuell rund 22 Prozent an Blackrock hält und 1995 eingestiegen war. Blackrock verbilligen sich um 4,9 Prozent. PNC fallen um 2,2 Prozent.

Tesla legen um 3,4 Prozent zu. Unternehmenschef Elon Musk hat im einzigen US-Werk die Produktion wieder gestartet, obwohl die lokalen Behörden dies nicht genehmigt haben.

Die Boeing-Aktie verliert 0,5 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat zum ersten Mal in sieben Jahren weniger als 5.000 Aufträge in den Büchern stehen. Ursächlich sind die umfangreichen Stornierungen für Maschinen des Typs 737 Max. Im April erhielt Boeing keine neuen Aufträge.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.244,32 0,09 22,33 -15,05 S&P-500 2.928,86 -0,05 -1,46 -9,35 Nasdaq-Comp. 9.214,31 0,24 21,96 2,69 Nasdaq-100 9.320,66 0,23 21,73 6,73 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -2,4 0,18 -104,9 5 Jahre 0,34 -0,6 0,35 -157,9 7 Jahre 0,55 0,3 0,55 -169,5 10 Jahre 0,71 -0,6 0,71 -173,7 30 Jahre 1,40 -1,1 1,42 -166,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0864 +0,53% 1,0817 1,0811 -3,1% EUR/JPY 116,61 +0,23% 116,30 116,35 -4,4% EUR/CHF 1,0517 -0,00% 1,0517 1,0518 -3,1% EUR/GBP 0,8834 +0,83% 0,8771 0,8764 +4,4% USD/JPY 107,32 -0,31% 107,38 107,63 -1,3% GBP/USD 1,2298 -0,30% 1,2331 1,2335 -7,2% USD/CNH (Offshore) 7,0987 -0,11% 7,1046 7,1081 +1,9% Bitcoin BTC/USD 8.899,51 +3,84% 8.751,76 8.908,76 +23,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,42 24,14 +5,3% 1,28 -57,2% Brent/ICE 29,92 29,63 +1,0% 0,29 -52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.706,70 1.697,35 +0,6% +9,35 +12,5% Silber (Spot) 15,55 15,60 -0,3% -0,05 -12,9% Platin (Spot) 769,10 761,00 +1,1% +8,10 -20,3% Kupfer-Future 2,36 2,38 -0,8% -0,02 -15,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.