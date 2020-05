An den Börsen Europas haben die Kurse am Dienstag trotz zahlreicher Unternehmensberichte keine klare Richtung gefunden.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Den weltweiten Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle mit Covid-19 standen teils starke Unternehmensmeldungen gegenüber. Der Leitindex EuroStoxx 50 drehte im Verlauf mehrmals das Vorzeichen und schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 2884,20 Punkten. Der Pariser Cac 40 gab um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...