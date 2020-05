NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien will im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ein Hilfspaket im Umfang von etwa 10 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes auflegen. Das kündigte Indiens Premier Narendra Modi am Dienstag an.



Konkret gehe es um 20 Billionen Rupien - umgerechnet rund 250 Milliarden Euro, sagte er in einer Fernsehansprache am Abend. Außerdem werde die seit Ende März geltende Ausgangssperre verlängert.



2018 belief sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Indiens auf umgerechnet etwa 2,52 Billionen Euro. Zum Vergleich: Das deutsche BIP betrug 2018 rund 3,34 Billionen Euro. Indien gehört zur G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt.



Die strenge Ausgangssperre sollte eigentlich bis Ende dieser Woche dauern. Sie hatte die bereits angeschlagene Wirtschaft im zweitbevölkerungsreichsten Land nach China mit 1,3 Milliarden Einwohnern stark getroffen. Seit vergangener Woche gibt es einige Lockerungen. Die Ausgangssperre solle aber künftig anders aussehen, sagte Modi. Er forderte die Bevölkerung auf, lokal einzukaufen und so die Wirtschaft zu unterstützen.



In Indien gab es zuletzt es nach offiziellen Angaben mehr als 70 000 bekannte positive Coronavirus-Fälle. Knapp 2300 starben demnach bislang an der Lungenkrankheit./asg/DP/men

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken