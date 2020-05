Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.884,20 +0,02% -22,99% Stoxx50 2.860,22 +0,30% -15,95% DAX 10.819,50 -0,05% -18,34% FTSE 5.994,77 +0,93% -21,25% CAC 4.472,50 -0,39% -25,18% DJIA 24.235,19 +0,05% -15,08% S&P-500 2.926,99 -0,11% -9,40% Nasdaq-Comp. 9.219,25 +0,29% +2,75% Nasdaq-100 9.323,23 +0,26% +6,76% Nikkei-225 20.366,48 -0,12% -13,91% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,34 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,84 24,14 +7,0% 1,70 -56,5% Brent/ICE 30,30 29,63 +2,3% 0,67 -52,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.704,53 1.697,35 +0,4% +7,18 +12,3% Silber (Spot) 15,52 15,60 -0,5% -0,08 -13,1% Platin (Spot) 767,85 761,00 +0,9% +6,85 -20,4% Kupfer-Future 2,36 2,38 -0,8% -0,02 -15,8%

Kräftig nach oben geht es mit den Ölpreisen. Die Investoren setzen darauf, dass die allmähliche Öffnung der Wirtschaft die Nachfrage erhöhen wird. Zu Wochenbeginn hatte Saudi-Arabien zudem über verstärkte Produktionssenkungen informiert, denen sich einige Golfstaaten angeschlossen haben. Nun hoffen Anleger auf weitere preisstützende Maßnahmen. Brent gewinnt 1,0 Prozent auf 29,92 Dollar je Barrel, WTI steigert sich um 5,3 Prozent auf 25,42 Dollar.

Der Goldpreis legt leicht zu, gestützt vom nachgebenden Dollar, bleibt aber in seiner Spanne um 1.700 Dollar je Feinunze. Die schwache Teuerung brachte nur leichten Druck auf den Preis. Aktuell steigt er um 0,6 Prozent auf 1.707 Dollar.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert - Einerseits stützen die Lockerungen der diversen pandemiebedingten Beschränkungen, doch auf der anderen Seite richten sich die Blicke auf Länder wie Südkorea, Russland oder Indien mit ihren steigenden Neuinfektionszahlen. Hinzu gesellen sich noch allgemeine Ängste, dass sich die wirtschaftliche Erholung langsamer vollziehen könnte als von den Märkten erhofft. Der Fahrdienstvermittler Uber will sich mit der Übernahme des Essens-Lieferdienstes Grubhub verstärken. Die Grubhub-Aktie haussiert um 27,2 Prozent, die Titel von Uber legen um 5,8 Prozent zu. Die Aktie des Vermögensverwalters Blackrock leidet unter der Nachricht, dass sich mit PNC Financial Services Group der größte Einzelaktionär zurückziehen will. Blackrock verbilligen sich um 4,9 Prozent. PNC fallen um 2,2 Prozent. Tesla legen um 3,4 Prozent zu. Unternehmenschef Elon Musk hat im einzigen US-Werk die Produktion wieder gestartet, obwohl die lokalen Behörden dies nicht genehmigt haben. Die Boeing-Aktie verliert 0,5 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat zum ersten Mal in sieben Jahren weniger als 5.000 Aufträge in den Büchern stehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Damit blieben die Indizes in den Seitwärtsspannen der vergangenen Tage. Fest zeigten sich die Börsen in Mailand mit einem Index-Plus von 1,0 Prozent und Madrid mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent. Am Markt hieß es, Italien könne sich nun aus dem Stabilitätsfonds ESM als Hilfe für seinen Staatshaushalt bedienen. Madrid war laut Marktteilnehmern vor der Pandemie bei der Haushaltsentwicklung auf einem guten Weg, die neue Krise gilt nun aber auch in Spanien als starker Rückschlag. An den anderen Märkten sprachen Händler von einer abwartenden Haltung bei nachlassenden Umsätzen: Die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen über eine Wirtschaftserholung mit den Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie und den Sorgen, eine zweite Infektionswelle könnte die Hoffnungen zunichte machen. Daneben machten aber die Einzelwerte die Musik, und hier lieferte die Berichtssaison die Impulse auch für starke Ausschläge, und das nach beiden Seiten. Gewinner des Tages waren in der ersten Reihe der europäischen Blue Chips Vodafone. Sie stiegen um 8,7 Prozent. Der Umsatz ist zuletzt leicht gewachsen, und Vodafone hat seine Dividendenplanungen bekräftigt. Von dem Vodafone-Plus profitierte auch der Branchen-Index der Telekom-Aktien im Stoxx, der mit einem Plus von 2,6 Prozent mit Abstand der größte Gewinner war. In der zweiten Reihe des deutschen Markts schossen Prosieben um gut 13 Prozent in die Höhe. Hier positionierten sich die Wettbewerber mit Beteiligungen an dem Medienunternehmen. Auf der anderen Seite fielen Thyssenkrupp nach unerwartet hohen Verlusten um 15 Prozent. Mit einem Plus von 0,5 Prozent stach der TecDAX die anderen deutschen Indizes erneut aus, obwohl Wirecard als Index-Schwergewicht nach dem jüngsten Erholungsschub wieder um 4,4 Prozent fielen. Der TecDAX stand mit gut 3.000 Punkten sogar schon wieder fast auf dem gleichen Stand wie zum Start in dieses Jahr. "Die Pandemie macht Technologie-Aktien zu den Gewinnern", sagte ein Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0858 +0,48% 1,0817 1,0811 -3,2% EUR/JPY 116,60 +0,22% 116,30 116,35 -4,4% EUR/CHF 1,0523 +0,05% 1,0517 1,0518 -3,1% EUR/GBP 0,8831 +0,80% 0,8771 0,8764 +4,4% USD/JPY 107,37 -0,26% 107,38 107,63 -1,3% GBP/USD 1,2296 -0,32% 1,2331 1,2335 -7,2% USD/CNH (Offshore) 7,0993 -0,10% 7,1046 7,1081 +1,9% Bitcoin BTC/USD 8.917,26 +4,05% 8.751,76 8.908,76 +23,7%

Der Dollar gibt nach seinem jüngsten Höhenflug etwas nach, auch aufgrund der niedrigen Inflationsdaten. Der Euro zieht im Gegenzug auf 1,0864 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kursverluste - An den Aktienbörsen dominierten Sorgen vor zweiten Infektionswellen mit dem Coronavirus. Tags zuvor hatten die weltweit eingeleiteten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus noch für Kauflaune gesorgt. Unter anderem hat die Weltgesundheitsbehörde (WHO) angesichts der Lockerungen zu "extremer Vorsicht" aufgerufen. Am besten schlug sich noch der Tokioter Aktienmarkt, der nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 20.366 Punkte zeigte. In Schanghai, wo das Marktbarometer knapp behauptet aus dem Tag ging, erhoffen sich Marktteilnehmer frische Impulse von der auf den 22. Mai verschobenen jährlich stattfindenden Vollversammlung des Parlaments, bei der weitere politische Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie beschlossen werden könnten. Uneinheitlich zeigten sich laut Händlern in Schanghai Aktien aus dem Autosektor, nachdem für April ein Rückgang der Autoverkäufe gemeldet worden war. SAIC Motor verloren 1,5 Prozent, Dongfeng Automobile gewannen dagegen 2,7 Prozent. Keine allzu große Kursreaktion löste der Quartalsbericht von Toyota während des Späthandels in Tokio aus. Die Aktien gingen 2 Prozent schwächer aus dem Tag. In Hongkong standen Tencent vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch weiter im Fokus. Nach dem Plus am Vortag lag der Kurse des Internetriesen im Späthandel 0,7 Prozent zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Eon sieht Innogy-Übernahme trotz Aktionärsklagen im Zeitplan

Der Energieversorger Eon erwartet von den Klagen der Innogy-Minderheitsaktionäre gegen den Squeeze-Out keine Verzögerungen des Übernahmeprozesses. "Es bleibt bei dem Zeitplan, den wir mitgeteilt haben", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen anlässlich der Vorstellung der Quartalszahlen. Der Squeeze-Out sei für ein sogenanntes Freigabe-Verfahren angemeldet worden. Damit will der DAX-Konzern erreichen, dass das zuständige Gericht der Aktienübertragung in einem Eilverfahren zustimmt.

Lufthansa informiert über Geschäftstätigkeit in "Steueroasen"

Die Deutsche Lufthansa reagiert auf die von einigen Politikern jüngst gestellte Frage, "warum die Lufthansa Tochtergesellschaften in Steueroasen hat". Das Unternehmen, das sich zur Sicherung des Fortbestands um Staatshilfe im Volumen von 9 Milliarden Euro bemüht, hat nun Details zu ihren Tochtergesellschaften mit Sitz in Ländern oder Gebieten, die auf der EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke geführt werden, veröffentlicht.

Biontech schreibt rote Zahlen - Covid-Impfstoffprogramm kommt voran

Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die Gesellschaft, die mit den Pharmakonzernen Pfizer und Fosun Pharma an einem Covid-19-Impfstoff forscht, meldete per 31. März einen Nettoverlust von 53,4 Millionen Euro verglichen mit einem Fehlbetrag von 40,8 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie liegt der Verlust bei 24 nach 20 Cent. Der operative Fehlbetrag weitete sich auf gut 59 Millionen von knapp 44 Millionen Euro aus. Die globale Phase-1/2-Studie für den Impfstoffkandidaten BNT162 zu einer Covid-19-Infektion befinde sich in der Dosiseskalationsphase in Europa und den USA.

Hochtief stellt Prognoseanpassung in Aussicht - Abertis belastet

