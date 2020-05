Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Druck auf Seehofer zu innereuropäischen Grenzöffnung wächst

Auf Bundesinnenminister Horst Seehofer wächst der Druck zur innereuropäischen Grenzöffnung. Die innenpolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Ute Vogt, sagte am Dienstag, bei den schrittweisen Lockerungen im Bereich des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens dürften die Grenzkontrollen und Grenzschließungen zu den europäischen Nachbarländern nicht länger außen vor bleiben.

Laschet will Quarantäne-Pflicht in NRW aussetzen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat für sein Bundesland eine Aussetzung der Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus dem Ausland in Aussicht gestellt. Laschet verwies am Dienstag auf ein Gerichtsurteil, das die 14-tägige Quarantäne-Pflicht im benachbarten Niedersachsen außer Kraft gesetzt hat. Auch Nordrhein-Westfalen habe "die Absicht, alsbald diese Quarantäne-Regelung auszusetzen", sagte Laschet.

Sachsen will Messegeschäft ab Juni wieder erlauben

Sachsen will ab Juni wieder das Messegeschäft erlauben. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in Dresden an. Es gehe nicht um große Publikumsmessen, sondern um Fachmessen und -kongresse, betonte er. Die Landesregierung sei mit den Messebetreibern bereits im Gespräch. Es gehe vor allem um die Einhaltung der nötigen Hygiene- und Abstandsregeln. Dulig verwies zugleich darauf, dass auch für Messen die bis Ende August bestehende Grenze von maximal tausend Besuchern bei Großveranstaltungen gelte.

Mützenich: Hinterfragen von Rüstungsausgaben in Corona-Krise berechtigt

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist erneut indirekt für einen Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland eingetreten und hat betont, damit sehe er sich nicht im Widerspruch zu dem Nato-Konzept nuklearer Teilhabe. "Es ist eine wichtige Frage der Demokratie, wenn gerade große Finanzmittel für eine solche Entscheidung genutzt werden sollen, dass darüber eine transparente Debatte erfolgt", sagte Mützenich in Berlin. "Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir brauchen jetzt so viel Geld für die Unterstützung von Familien bei den Fragen der Arbeitsplätze, dass es berechtigt ist, auch durchaus Rüstungsausgaben zu hinterfragen."

Union will Grundrente nur bei seriöser Finanzierung zustimmen

Die Unionsfraktion im Bundestag wird der Einführung einer Grundrente nur zustimmen, wenn von SPD-Seite seriöse Finanzierungskonzepte vorgelegt werden. Das erklärte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus zu der für diese Woche geplanten ersten Lesung des Gesetzes. Bislang sei die vom Koalitionspartner vorgelegte Finanzierung des Projekts nicht überzeugend.

Bund und Länder beraten über Artenschutz bei Windkraft-Ausbau

Bund und Länder wollen am 13. Mai über eine bessere Vereinbarung von Windenergie und Artenschutz beraten. Zu der Frage haben das Bundesumweltministerium, die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein Vorschläge vorgelegt, wie aus der vorläufigen Tagesordnung der Videokonferenz der Umweltminister hervorgeht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bereits im vergangenen Herbst gefordert, den Artenschutz entsprechend aufzuweichen.

Mecklenburg-Vorpommern will keine Touristen aus Corona-Risikogebieten einlassen

Mecklenburg-Vorpommern will auch nach dem geplanten Neustart des Tourismus am 25. Mai keine Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten ins Land lassen. Das kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin an. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Vermieter von Ferienwohnungen sollen dies über die Postleitzahlen der Heimatorte anreisender Gäste kontrollieren.

Saarland will Quarantäne-Pflicht für Schengen-Bürger abschaffen

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans will in der Corona-Krise die Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus dem Schengen-Raum abschaffen. Das teilte der CDU-Politiker der Saarbrücker Zeitung mit.

Ryanair klagt gegen Staatshilfen für Airlines

Die Billigfluggesellschaft Ryanair geht gegen die Corona-Staatshilfen für Airlines juristisch vor und hat vor dem Europäischen Gerichtshof Einspruch gegen staatliche Beihilfen für Air France und SAS eingelegt. "Bisher hat die Europäische Kommission nur zwei Entscheidungen getroffen, und wir haben formell gegen diese Entscheidungen Berufung eingelegt, und wir werden vor Gericht gehen", sagte Ryanair-Finanzchef David O'Brien am Dienstag.

EU hofft im Zuge von Corona auf Besserung der transatlantischen Handelsbeziehung

Die EU hofft im Zuge der Corona-Pandemie auf eine Entspannung des transatlantischen Handelsstreits. "Ich halte die Krise für eine globale Bedrohung, aber auch für eine Gelegenheit, unsere Handelsbeziehung wiederzubeleben", schreibt EU-Handelskommissar Phil Hogan in einem Brief an seinen US-Kollegen Robert Lighthizer, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag.

Stärkster Rückgang der US-Inflation seit 2008

Die US-Verbraucherpreise haben im April den größten monatlichen Rückgang seit der Rezession während der Finanzkrise verzeichnet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, sanken die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Rückgang in diesem Ausmaß gerechnet. Der für März gemeldete Preisrückgang von 0,4 Prozent wurde bestätigt. Während die Energiepreise kollabierten, unterbrachen die Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie die Nachfrage nach einer breiten Palette von Gütern und Dienstleistungen.

US-Realeinkommen legen im April sehr stark zu

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 5,8 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im März ein Anstieg um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im April saison- und inflationsbereinigt 401,07 US-Dollar nach 379,00 Dollar im Vormonat.

Fed/Harker prognostiziert ungleichmäßige Erholung der US-Wirtschaft

Die Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Pandemie wird nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, ungleichmäßig verlaufen. Das könne Probleme im Finanzsystem verursachen.

Fauci warnt vor zu schneller Lockerung der Corona-Beschränkungen

Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, hat vor einer zu schnellen Lockerung der wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen gewarnt. Bei einer Anhörung im Senat in Washington sagte der Virologe am Dienstag, die Konsequenzen eines vorschnellen Handelns könnten "wirklich schwerwiegend" sein. Zugleich gestand er ein, dass die Zahl der Covid-19-Todesfälle in den USA vermutlich höher liegt als offiziell angegeben.

China stoppt Fleischimporte von vier australischen Firmen

China hat die Fleischimporte von vier australischen Unternehmen wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Inspektion und Quarantäne ausgesetzt. China habe die australischen Behörden von der Aussetzung in Kenntnis gesetzt, die dem Schutz der chinesischen Verbraucherinteressen diene, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, bei einem Briefing, wie aus offiziellen Protokollen hervorgeht.

Wuhan will alle elf Millionen Einwohner auf Corona testen

Angesichts neuer Corona-Fälle in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan haben die dortigen Behörden die Testung der gesamten Bevölkerung angeordnet. Wie chinesische Medien berichteten, hat jeder der 13 Stadtbezirke nun zehn Tage Zeit, um die Testung der insgesamt elf Millionen Einwohner in die Wege zu leiten. In welcher Zeitspanne alle elf Millionen Bewohner getestet sein sollen, blieb zunächst offen.

Rosneft-Chef bittet Putin um Steuernachlässe

Der Chef der größten russischen Ölgesellschaft Rosneft hat am Dienstag Präsident Wladimir Putin um Steuererleichterungen gebeten. Das teilstaatliche Unternehmen ist angesichts der rückläufigen Rohölpreise unter Druck.

Putins Sprecher mit Coronavirus infiziert - Medien

Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat sich nach Medienberichten mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. "Ja, ich bin krank und werde behandelt", zitierten die russischen Nachrichtenagenturen Tass, Interfax und RIA Nowosti am Dienstag Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Peskow wird demnach im Krankenhaus behandelt.

Norwegen zapft in Corona-Krise seinen gigantischen Staatsfonds an

Norwegen will zur Stützung seiner Wirtschaft in der Corona-Krise einen Rekordbetrag aus seinem staatlichen Pensionsfonds abziehen. Im Jahr 2020 sollen 420 Milliarden Kronen (umgerechnet knapp 38 Milliarden Euro) aus dem Fonds verwendet werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und des Ölpreisverfalls abzufedern, wie aus am Dienstag veröffentlichten Haushaltsentwürfen hervorgeht.

Russland überholt Großbritannien und Spanien bei Zahl der Corona-Infektionen

