FRANKFURT (Dow Jones)--Des Biotechnologieunternehmen Centogene stellt Covid-19-Tests in Mecklenburg-Vorpommern bereit. Wie das in den USA börsennotierte Unternehmen aus Rostock mitteilte, sollen die Tests in den Pflegeheimen des Bundeslandes durchgeführt werden. Der Vertragswert der Testinitiative, die gemeinsam mit der Staatsregierung durchgeführt wird, betrage voraussichtlich 2 bis 3 Millionen Euro.

Ziel sei es, die anfälligen Bewohner von Pflegeheimen zu schützen und sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt diagnostizieren zu können, sagte Centogene-CEO Arndt Rolfs laut Mitteilung. Mit Blick auf eine neue Normalität unterstreiche das Unternehmen mit der Initiative die Bedeutung vermehrten Testens.

